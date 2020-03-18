في يوم وفاة يحيى شاهين.. زوجته المجرية دمرت حياته.. وقصة زيادة أجره 3 أضعاف بسبب أم كلثوم

وقررت العودة لبلدها وأخذت طفلتيها معها؛ مما أصابه بالاكتئاب الحاد/ وبعدها تزوج مرة أخرى من مشيرة عبد المنعم وأنجب منها ابنته داليا وظلا معًا حتى توفي.

أما حياته الشخصية ، فلم يكن معروفا عنها الكثير للناس ، ولكنه تزوج فى سن كبيرة من امراة مجرية ، وأنجب منها طفلتين ، ولكنهما لم يستطيعا العيش معا والتفاهم؛ فانفصلا ، وقررت العودة لبلدها وأخذت طفلتيها معها؛ مما أصابه بالاكتئاب الحاد/ وبعدها تزوج مرة أخرى من مشيرة عبد المنعم وأنجب منها ابنته داليا وظلا معًا حتى توفي.

لعب يحيى شاهين دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم "سلامة" حتى أنه أثناء تصوير الفيلم فوجئ بأم كلثوم تجلس معه لتناول الإفطار حتى لا تشعره بأنه ممثل مغمور، وسألته عن أجره؛ فقال لها 150 جنيها، فغضبت وطلبت من المنتج أن يعطية نفس راتب حسين صدقى 600 جنيه؛ حتى تستكمل تصوير الفيلم، وبالفعل وافق ولم ينس "يحيى" جميل كوكب الشرق طوال حياته.



