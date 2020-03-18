AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في يوم وفاة يحيى شاهين.. زوجته المجرية دمرت حياته.. وقصة زيادة أجره 3 أضعاف بسبب أم كلثوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:59 ص
يحي شاهين
يحي شاهين
Advertisements
شيرى نبيل
يوافق اليوم الأربعاء، 18 من مارس، الذكرى الـ 26 لرحيل يحيى شاهين "سي السيد السينما المصرية"، وأحد أعمدة الفن المصري، الذي رحل عن عالمنا بعد أداء مناسك العُمرة.

أما حياته الشخصية، فلم يكن معروفا عنها الكثير للناس، ولكنه تزوج فى سن كبيرة من امراة مجرية، وأنجب منها طفلتين، ولكنهما لم يستطيعا العيش معا والتفاهم؛ فانفصلا، وقررت العودة لبلدها وأخذت طفلتيها معها؛ مما أصابه بالاكتئاب الحاد/ وبعدها تزوج مرة أخرى من مشيرة عبد المنعم وأنجب منها ابنته داليا وظلا معًا حتى توفي.

لعب يحيى شاهين دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم "سلامة" حتى أنه أثناء تصوير الفيلم فوجئ بأم كلثوم تجلس معه لتناول الإفطار حتى لا تشعره بأنه ممثل مغمور، وسألته عن أجره؛ فقال لها 150 جنيها، فغضبت وطلبت من المنتج أن يعطية نفس راتب حسين صدقى 600 جنيه؛ حتى تستكمل تصوير الفيلم، وبالفعل وافق ولم ينس "يحيى" جميل كوكب الشرق طوال حياته.

اشترك في 9 أفلام تم اختيارها ضمن قائمة "أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية"، بحسب استفتاء النقاد عام 1996، وهى: دنانير، ابن النيل، زينب، جعلونى مجرما، أين عمرى، بين القصرين، شيء من الخوف، الأرض، إسكندرية ليه؟".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل عماد حمدي.. تعرف على عدد زيجاته

في ذكرى وفاته.. محسن سرحان وُلد ببورسعيد وتركها للعمل بوزارة الزراعة

حُرمت من الإنجاب وتوفيت بـ السرطان.. مواقف مأساوية في ذكرى ميلاد كوكا الشهيرة بـ عبلة

يوم ميلاد هاجر حمدي.. تعرف على قصتها المثيرة من الرقص والإغراء إلى لاعتزال وبناء مسجد

في ذكرى رحيل يحيى شاهين .. تعرف على عدد زيجات سي السيد

ترشيحاتنا

عاجل.. وزير التعليم العالي يوجه كلمة هامة للطلبة بعد قليل

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟ الإفتاء تجيب وتنصح بـ 3 أمور

أمين الفتوى: يجوز الصلاة بعد العصر والفجر في حالة واحدة فقط

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

نيويورك تايمز تكشف دور صهر ترامب في تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بـ الصدفة البحتة.. دواء متداول منذ عقود يقضي على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني