إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا.. خاص

أكد مصدر خاص إصابة النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد.





وقال المصدر أن هنا الزاهد شعرت بارتفاع درجة حرارة منذ يومين ثم قمت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.





ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية لها خلال ساعات، بعد إلتزامها ببروتوكول العلاج.





يذكر أن هنا الزاهد يذاع لها حاليا مسلسل حلوة الدنيا سكر وهو أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية .





حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.



