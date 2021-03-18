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فن

رحيل المطربة السورية ميادة بسيليس

الخميس 18/مارس/2021 - 01:01 ص
ميادة بسيليس
ميادة بسيليس
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شروق حمدي
توفيت مساء أمس الأربعاء المطربة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان. 

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم.

وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان طالبًا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.

وأبدى عدد من الفنانين السوريين تعاطفهم مع الفنانة السورية وتمنوا لها الشفاء العاجل، بعد إعلان إصابتها بالسرطان، منهم المخرج باسل الخطيب، والفنانة عبير شمس الدين.

ويأتي الإعلان عن إصابة بسيليس بالسرطان بعد فترة قصيرة من وفاة والدها.

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