إبراهيم سعيد: النجومية ليست بالأسماء.. وساسي غير مؤثر بالزمالك

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن النجومية ليست بالإسم فقط ، والنجم الحقيقي هو من يحدث الفارق لناديه داخل الملعب ، مشيرا إلى أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لا يحدث التغيير فى فريقه.





وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": فرجاني ساسي غير مؤثر في المباريات الكبيرة مع الزمالك ، كان يصافح لاعبي الترجي عقب الخسارة بالأمس وظهر بلا روح ، ومع ذلك يطالب بالحصول على مبالغ طائلة من أجل التجديد.





واختتم سعيد: "طارق حامد ومحمود حمدي الونش هما النجوم الحقيقيين داخل الزمالك ، لثبات مستواهما خلال الفترة الأخيرة والروح القتالية التي يظهرون بها".



