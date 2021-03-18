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رياضة

إبراهيم سعيد: النجومية ليست بالأسماء.. وساسي غير مؤثر بالزمالك

الخميس 18/مارس/2021 - 06:29 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد رشاد
قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن النجومية ليست بالإسم فقط ، والنجم الحقيقي هو من يحدث الفارق لناديه داخل الملعب ، مشيرا إلى أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لا يحدث التغيير فى فريقه. 

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج  "البريمو" عبر قناة "Ten": فرجاني ساسي غير مؤثر في المباريات الكبيرة مع الزمالك ، كان يصافح لاعبي الترجي عقب الخسارة بالأمس وظهر بلا روح ، ومع ذلك يطالب بالحصول على مبالغ طائلة من أجل التجديد.

واختتم سعيد: "طارق حامد ومحمود حمدي الونش هما النجوم الحقيقيين داخل الزمالك ،  لثبات مستواهما خلال الفترة الأخيرة والروح القتالية التي يظهرون بها".

وحقق الترجي الفوز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الترجي رصيده للنقطة رقم 10، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة ويحسم تأهله لربع النهائي، بينما تعقد موقف الزمالك بشكل كبير بعدما تجمد رصيد القلعة البيضاء عند نقطتين
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