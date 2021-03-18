مصر تسجل 645 إصابة جديدة بكورونا.. و47 حالة وفاة وإيران تصدر التقرير النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان قضايا شرق المتوسط ومستجدات ليبيا

لبنان.. الحريري يطالب عون بإتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة

الكويت.. محكمة تقضي بحبس ضابطين 7 سنوات في قضية تسريبات أمن الدولة

الأردن: الحكم بإعدام 6 متهمين من أصل 17 في قضية فتى الزرقاء

روسيا تعلن استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 47 حالة وفاة و 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 335 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148424 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمنا في هذا الصدد التقدم المحرز في إطار تلك الآلية الثلاثية، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت صحيفة "الراي" إن محكمة الاستئناف في الكويت، قضت بحبس ضابطين برتبة عقيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة. كما شمل الحكم عزل الضابطين من الوظيفة، وببراءة البقية،





وذكرت "القبس" أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، قال إنه فوجئ بدعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، له إلى القصر الجمهوري لبحث التشكيل الفوري للحكومة، عبر التلفزيون، نقله موقع "المستقبل ويب". وأضاف الحريري: "بما أني زرت فخامة الرئيس 16 مرة منذ تكليفي بنفس الهدف الذي وضعه فخامته، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون، فإني أجيبه بالطريقة نفسها أني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشر فورًا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة".





وأفادت "الجريدة" بأن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكما يقضي بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، ومنهم متهم فار من وجه العدالة، وشملت لتهم جنايات "القيام بأعمال إرهابية وتعريض المجتمع للخطر باستخدام السلاح"، و"تشكيل مجموعة أشرار"، و"القتل بالاشتراك" و"إحداث عاهة" و"الخطف المقترن بهتك العرض" وجنح "مقاومة رجال الأمن العام وحمل وحيازة مواد حادة وحيازة سلاح ناري دون رخصة".





دوليًا،ـ قالت "الوطن" إن إيران نشرت تقريرها النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير 2020، الذي يحمّل المسؤولية لـ"مشغل نظام الدفاع الجوي"، حيث قال التقرير إن المشغل تصرف من دون تلقي أمر عسكري، في محاولة لرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات الإيرانية، مما أثار انتقادات من أوكرانيا وكندا اللتين خسرتا العديد من مواطنيهما في الحادث.





وذكرت "الراي" أن كييف رأت في التقرير محاولة "لإخفاء الأسباب الحقيقية" للكارثة الجوية، بينما اعتبرت أوتوا أنه يفتقد لإجابات وافية.



