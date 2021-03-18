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أخبار العالم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

الخميس 18/مارس/2021 - 09:25 ص
الذهب
الذهب
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1750.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1755.25 دولار، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 % إلى 1749.80 دولار.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.

وقال محلل العملة لدى "ديلي فيكس"، "إليا سبيفاك": "كانت ثمة استجابة بالإقبال على المخاطرة (بعد إعلان مجلس الاحتياطي)، واعترى الضعف الدولار بشدة.

و ربما يتوقع المرء أن يكون الأداء السلبي للدولار داعما للذهب. لم يكن هذا ما حدث، المنطق الرئيسي في هذا يتعلق حقا بالعوائد، التي تواصل الصعود".

وأضاف "إنها تزداد تفاؤلا، وهذا لا ينذر بخير للذهب، ويشير إلى أن الاتجاه النزولي من المرجح أن يستمر لم يشهد (الذهب) انخفاضا كبيرا لأن الدولار كان أضعف".

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة ما يزيد عن عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.2 % إلى 2599.75 دولار، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس 2020 بعد أن خفضت نورنيكل، أكبر منتج للمعدن، توقعاتها للإنتاج بسبب تشبع بالمياه في منجمين في سيبيريا، وزادت الفضة 0.6 % إلى 26.49 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 % إلى 1214.55 دولار.
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