كيف تحافظين على شعرك بدون تساقط تحت القبعة فى الشتاء

في الشتاء يصبح الشعر متقلبًا ، لذلك قد يكون من الصعب جدًا الحفاظ على تسريحة شعر جميلة تحت القبعة. لا تحاولي تصفيف شعرك في المنزل بالكثير من الجامبو والرغوة، بعد سحب القبعة فوق رأسك ، ستثبت التصفيفة في وضع مسطح لفترة طويلة. من الأفضل تصفيف شعرك بعد خلع قبعتك. خفقي الشعر النظيف من الجذور وثبتيه بقليل من مثبتات الشعر.

يبدء الشعر فى أحداث الفراغات تحت القبعة دائمًا، لتجنب ذلك ، ارفع القبعة قليلًا عن الجذور قبل الخروج وتمشيطها للخلف. عند خلع القبعة ، يستعيد الشعر حجمه على الفور ولن يفقد شكله.

قبل إزالة الشعر الطويل جدًا تحت غطاء أو قبعة ، قم بلفه في صدفة أو كعكة ، وبمجرد دخولك الغرفة ، قم بفك شعرك برفق. ستصبح تصفيفة الشعر طبيعية جدًا ، وستتساقط الضفائر الكبيرة بشكل جميل من الكتفين.

إذا كنت تفضل ارتداء غطاء للرأس في الشتاء بدلًا من قبعة ، فاستخدم منتجات تصفيف الشعر - فهي تحمي من البرد وتمنع شعرك من التساقط. عند تمشيط شعرك ، لن يتم الحفاظ على الحجم الموجود أسفل الغطاء أبدًا. خذ معك جميع منتجات التصفيف وقم بتمشيط شعرك فقط بعد خلع قبعتك.

إذا كان شعرك رقيقًا ورقيقًا ، فتجنب الأقنعة والبلسم لفترة وجرب استخدام الشامبو المكثف فقط لغسل شعرك. يجب رفع الشعر المبيض والمصبوغ قليلًا من الجذور ، بحيث يحافظ على التصميم بشكل أفضل.

من البرد والرياح ، يصبح الشعر أرق وباهتًا ، وعلى الرغم من العناية الدقيقة ، فإن استخدام البلسم والأقنعة وغيرها من المنتجات ، ينقسم الشعر في الشتاء بشكل أسرع منه في الصيف. قصي أطراف شعرك كثيرًا للحفاظ على جاذبية شعرك.

مصدر المعلومات موقع بولد سكاى.