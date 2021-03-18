يوم الطبيب المصري .. حماة الوطن يوجه تحية لجيش مصر الأبيض

تقدم حزب حماة الوطن بخالص التحية والتقدير إلي "جيش مصر الأبيض" أطباء مصر بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصري والذي يتوافق مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الاوسط بأبو زعبل في ١٨ مارس عام 1827.





ويعرب الحزب عن اعتزازه وتقديره لما يبذله أطباء مصر وكل العاملين بالمجال الطبي في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل حماية الإنسان والمجتمع والقضاء على وباء "كورونا" المستجد الذي بات جائحة تهدد العالم، ويشير الحزب إلى أن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف الأولى لحماية المجتمع من الوباء سوف يسطره التاريخ بحروف من نور في سجلاتهم الحافلة بالجهد والعطاء.





ويؤكد الحزب على دعمه الكامل لجيش مصر الأبيض الذى يمثل خط الدفاع الأول لمصر فى مقاومة جائحة كورونا ويقدم لهم الشكر على تفانيهم فى عملهم لإنقاذ المرضى.



