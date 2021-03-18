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تعليم

جامعة القاهرة تختتم الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 18/مارس/2021 - 10:26 ص
طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
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مريم عزت - احمد الشاهد
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كليات الجامعة تختتم اليوم، الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، لافتا إلى أن منصة بلاك بورد وجورميه تعملان بكفاءة عالية ولم يتم رصد أي شكاوى.


وأضاف أن الامتحانات تعقد، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والزراعة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدراسات العليا الأفريقية، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.

وشدد الدكتور محمد الخشت على جميع الكليات بالالتزام بخطة إدارة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تم تعميمها منذ فترة طويلة، حيث تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة نهاية شهر فبراير الماضي وتستمر حتى بداية شهر أبريل، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
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