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تعليم

جامعة الجلالة تبحث تطبيق مشروع لاستخدام التقنيات الحديثة في الصحة العامة

الخميس 18/مارس/2021 - 09:32 ص
الدكتور إسماعيل الحفناوي
الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس
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حسن غنيمة
إستقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة ، الأستاذ الدكتور محمد الخزامى عميد كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية والأستاذ الدكتور حسن الدسوقي عميد كلية العلوم بجامعة الجلالة  ، وذلك لبحث تطبيق مشروع بحثي مدعوم دوليًا عن إستخدام التقنيات الحديثة في مجال الصحة العامة  ، وذلك لأول مرة بجمهورية مصر العربية .

ويتمحور هذا المشروع البحثى حول الإستفادة القصوى  من البيانات واستخراج رؤي جديده للمساعدة في حل المشكلات واتخاذ قرارات مستنيرة ،و يمكن أن تستفيد الرعاية الصحية بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بسبب الكميات الهائلة من البيانات الطبية وأنواع أخرى من المعلومات التي تجمعها المؤسسات الصحية والتى تعمل على حل المشكلات وتحسين الأداء من خلال تحليل البيانات  بمستوى أعمق ، من خلال الإستخدامات التكنولوجيا المكانية ، واتخاذ قرارات أفضل والإستكشاف والتنبؤ بالأمراض البيئية والصحية والتوجيه الأمثل للقدرات  .

ويأتي هذا بالتزامن مع بدء العد التنازلي لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس .

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