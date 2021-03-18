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ديني

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات تشارك بني سويف الاحتفال بعيدها القومي

الخميس 18/مارس/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
 شاركت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف برئاسة الدكتورة حنان عبد العزيز عبد الخالق، عميدة الكلية، في احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي؛ حيث شارك وفد من الكلية في المعرض الفني لفناني المحافظة، المقام بقصر ثقافة بني سويف _ شرق النيل؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. 

افتتح المعرض المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف، بحضور وفد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، والذي ضم: مها صبري، مديرة العلاقات العامة بالكلية، والدكتورة مني السيد، مدرس مساعد بقسم العقيدة والفلسفة، والدكتورة إيمان بكري، مدرس مساعد بقسم اللغويات (أعضاء لجنة المشاركة المجتمعية).

وشارك في المعرض عدد من طالبات الكلية بأعمال فنية خاصة بهن؛ تنوعت بين مناظر طبيعي، وبورتريهات لشخصيات خيالية؛ حيث تدعم الكلية كل المواهب والإبداعات الفنية وتبرزها من خلال كورسات تدربيبة في فن الرسم، وسائر الأنشطة الطلابية الأخرى.
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