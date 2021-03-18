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محافظات

188 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال فبراير

الخميس 18/مارس/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر فبراير الماضي حركة تداول بحمولات 2,853,622طن كطاقة محققة وعدد حاويات 284,802 حاوية مكافئة من خلال استقبال 188 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 41 سفينة حاويات بطاقة محققة 413,802 طن وعدد حاويات 43,141 حاوية مكافئة .

كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة منها 8 سفن رخام وسفينة حديد، كما استقبل الميناء أيضًا 4 سفن صب سائل وسفينة ملح وسفينتين ساحلي، فضلًا عن استقبال 24  قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر فبراير 95 سفينة حاويات و5  سفن بضائع عامة بطاقة محققة 2,403,066 وعدد حاويات 241,661 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 36,754 طن.
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