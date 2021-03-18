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فن

شاهد.. مي عمر تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

الخميس 18/مارس/2021 - 11:15 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

تظهر مي عمر بفستان طويل مفتوح، باللون الأسود الأنيق مع نقط بيضاء، نائمة علي أريكة، مرتدية شراب أسود مزخرف بساقيها.

 

ومن الناحية الجمالية تركت مي عمر شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع ميك أب جرئ، وبعض الأكسسوارات فضية اللون.

 

وعلقت مي عمر علي الصورة كاتبة: "هذه أنا، أنا أقوي من أكثر ما كنت أن تتخيل".

 

وجائت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي:

 

"جميلة – قمر – بحبك أوي".

 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "لؤلؤ"، ويعد هذا المسلسل اولي بطولتها المطلقة، بالمشاركة مع أحمد زاهر، ادوارد، سلوي عثمان، نيرمين الفقي.

 

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