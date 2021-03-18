123حالة تتلقى لقاح كورونا في دمياط

صرح الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط ، "لصدى البلد " ان مركز القلب والجهاز الهضمى يستقبل يوميا الحالات المستهدفة من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة ـ لتلقي لقاح كورونا في المواعيد المقررة و أن الحالة الصحية لمن تلقوا اللقاح مستقرة ولم تظهر أى أعراض جانبية حتى الآن .
وأشار الى ان قد استقبل المركز أمس 18 حالة للحصول على اللقاح والتطعيم وبذلك وصل اجمالى الحالات الى اليوم 123 حالة تلقت اللقاح حتى اليوم.
لافتا الى انه على المواطنين ممن قد استلموا رسالة نصية بالتوجة للتطعيم الحضور للحصول على اللقاح ، حيث تم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال او عبر إرسال رسائل نصية لتحديد موعد اخذ اللقاح، وعملية تلقى اللقاح للفئات المستحقة والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى.
وأوضح ان عملية التطعيم بالمركز تتم وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظًا علي سلامتهم وان ذلك يأتي ذلك طبقا للخطة القومية الموضوعة لتلقي اللقاح .
وناشد المواطنين ، بضرورة التوجة الى مركز القلب والجهاز الهضمى للتطعيم ممن جاءت لهم رسالة فقط بالتوجة والاخرين ممن سجلو عليهم ان ينتظروا دورهم باستلام رسالة التطعيم وبناءا عليها التوجة لمركز القلب للحصول على الجرعه.
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