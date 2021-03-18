123حالة تتلقى لقاح كورونا في دمياط

صرح الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى

، "لصدى البلد " ان مركز القلب والجهاز الهضمى يستقبل يوميا الحالات المستهدفة من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة ـ لتلقي لقاح كورونا في المواعيد المقررة و

أن الحالة الصحية لمن تلقوا اللقاح مستقرة ولم تظهر أى أعراض جانبية حتى الآن

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