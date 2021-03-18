سجنت أمها .. حبس ممثلة شهيرة بعد شهادة ابنتها ضدها في المحكمة

أثارت الممثلة منى السابر الجدل بعد أن ظهرت فى بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام ، بعد صدور حكم بحبسها عام مع الشغل والنفاذ ، بسبب خلافها مع إبنتها على مبلغ 200 ألف دولار.





حيث قالت "السابر": كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكرًا حلا على الهدية اللي اهديتني اياها هلق بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير".





وأضافت: "طبعًا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعا بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنو أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ ف رح ناخد إجراءات ورح تاخد وقت".





واستكملت :"إنشاء الله خير وأنا ما كنت عم بحكي هالفترة لإني بانتظار صدور الحكم، طبعا إنتو عارفين مين السبب الرئيسي اللي هي الأب والجدة، هما والعم واللي حواليهم، أنا ما إلي غير الله وإنتو".



