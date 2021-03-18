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رياضة

خاص | الإسماعيلي يقرر رحيل يوفيتش مديره الفني

الخميس 18/مارس/2021 - 04:15 م
يوفيتش مدرب الإسماعيلى
يوفيتش مدرب الإسماعيلى
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عمرو الحلوانى
استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على رحيل البوسنى يوفيتش عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد استمرار مسلسل النتائج السلبية للفريق.


وعلم صدى البلد أن الساعات الماضية شهدت جلسة بين مسئولى اللجنة الفنية والمدير الفنى واتفق الطرفان على الرحيل .


ويبحث الآن الإسماعيلى عن مدير فنى جديد يقود الفريق فى الفترة المقبلة لإنقاذ مسيرة الدراويش بالدوري الممتاز بعد سلسلة النتائج السلبية التى تلقاها الفريق والتى تسببت فى بقاء الفريق فى المركز الـ 17 بجدول الترتيب .
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