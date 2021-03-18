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تعليم

%15 خصما لأعضاء رابطة خريجي جامعة عين شمس بإحدى شركات النقل البري

الخميس 18/مارس/2021 - 07:25 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ممثلي إحدى شركات النقل البري وتم خلال اللقاء توقيع تعاقد  ما بين الجامعة وإحدى شركات النقل البري بموجبة يحصل حاملي كارينه رابطة خريجي جامعة عين شمس علي خصم 15% علي  اتوبيسات ( الكلاسيك والديلوكس) ، وكذلك سيحصل الأقارب من الدرجة الأولى علي نفس نسبة الخصم، كذلك تم مناقشة دعم سبل التعاون مستقبلًا واستعراض العديد من الخدمات التى تقدمها الشركة والتي يمكن للجامعة الاستفادة منها.

حضر اللقاء الدكتورة  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة  ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي. 

يذكر أن رابطة خريجي جامعة عين شمس هي أول رابطة رسمية معتمدة تستهدف دمج خريجي جامعة عين شمس من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بغض النظر عن سنة التخرج، لتكون بذلك أكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة.

و توفر الرابطة لأعضائها العديد من الامتيازات والخدمات، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكل حاملي عضوية الرابطة للتواصل مع زملاء الدراسة القدامى وكذلك أساتذتهم بما يسمح بتلاقي وتواصل الأجيال على اختلاف سنوات التخرج.
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