نائب رئيس جامعة عين شمس : 55% من هيئة أعضاء التدريس سيدات

أكد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المرأة ممكنة بالفعل في جامعة عين شمس منوها ان الجامعة بها ١٥٠٠٠ عضو هيئة تدريس منهم ٥٥% سيدات بالإضافة الي القيادات الجامعية ٧٥ منهم ٤٥ سيدات .

وأضاف الدكتور ايمن بأن جامعة عين شمس بصدد إصدار كود أخلاقي للجامعة، موضحا أن ولي أمر الطالب سيوقع علي ضرورة التزام الطالب بهذه القواعد ( اخلاقيات الجامعة) وسيتم تطبيقه من العام القادم.





وأشار الدكتور ايمن صالح، إلى أن الجامعة ستسعى لنشره في بقية الجامعات، جاء ذلك خلال لقاء علي الفضائية المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامى يوسف الحسينى والذي استضاف أيضا الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس في اطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس وللحديث عن العنف ضد المرأة وكيف يمكن التعامل معه .





كما تحدث الدكتور ايمن صالح عن العنف ضد المرأة ، وأشكاله ، مشيرا إلي أن وحدة المرأة المعنفة بمستشفي الدمرداش والتى افتتحت في ديسمبر الماضى استفاد من خدماتها حتى الآن ١٩٤ سيدة ، موضحًا أن الوحدة تقدم خدمات طب نفسي و طب شرعى وأمراض النساء علي مدار ال ٢٤ ساعة .





كما تطرق إلي قضية تمكين المرأة مؤكدا أن المرأة بجامعة عين شمس حققت ذلك بشكل كبير فما يقرب من ٥٥ % من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيدات ،كما أن القيادات العليا في الجامعة( 75) وظيفة تشغل السيدات 45 % منها.





من جانبها أكدت الدكتورة هند الهلالي أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة تضع من القوانين ما يساعد علي تمكين المرأة وتحقيق بيئة جامعية آمنة لها خالية من التنمر، التميز ، التعنيف النفسي ، متطرقة إلي دور وحدة مناهضة العنف والتحرش في تحقيق ذلك .





واضافت أن الوحدة كانت تعمل داخل أسوار الجامعة ومع زيادة حزم الخدمات التى تقدمها مثل ورش العمل وتنمية المهارات النفسية والجسدية ومع دعم الجامعة أصبحت تقدم خدماتها خارج أسوار الجامعة داخل المجتمع المدنى ( مترو الانفاق - النوادى ) بالإضافة إلي حملات اونلاين علي موقع الجامعة .





كما تحدثت عن العنف ضد المرأة مشيرة إلي أنه ينقسم إلي عنف نفسي أو جسدى مقدمة تعريف للمرأة المعنفة، مؤكدة أن العنف النفسي هو النوع الموجود داخل الجامعة في شكل تنمر أو تحرش .





وتناولت خطوات التحقق من الشكاوى التى تصل إلي الوحدة ، مشيرة إلي أن ذلك يتم من خلال لجنة من الاخصائيين عن طريق قياسات وطرق علمية وفي حالة إثبات الواقعه يتم عقد مجلس تأديبى سريع ولا يقف الأمر عند ذلك ، بل يمتد لتقديم الدعم النفسي المرأة التى تعرضت لأى شكل من أشكال العنف النفسي، كذلك يتم تقديم الدعم والعلاج النفسي للشخص الذي تم عقابه أو الشكوى في حقه وذلك لتقويم سلوكه.





ولفتت إلي أن العقوبات بالنسبة للطلاب قد تكون توبيخ ، لوم ، حرمان من بعض المميزات، أما في حالات اعضاء هيئة التدريس يكون العقاب أكثر شدة وقد يصل الي الفصل .