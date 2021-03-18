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توك شو

أنا جاي علشان اتقدملك.. وزيرة الثقافة تكشف لأول مرة تفاصيل عن حياتها الشخصية

الخميس 18/مارس/2021 - 08:50 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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محمد القاضي
قات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها تعرفت على زوجها في باريس خلال حفلة مع أصدقائي في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال استضافتها عبر فضائية "تن"،: "كان يجلس مع أصدقائهم خلفنا، وحدث حوار وقت الحفلة بيننا"، متابعه: "بعد أسبوع كنت مع أصدقائي وتقابلنا صدفة على العشاء، وبدأ وقتها التعارف".

وأشارت: "بعد شهور بسيطة تم الزواج"، موضحة: "أنا كنت في اجازة بالقاهرة، وكان هناك تواصل دائم على التليفون".

وتابعت: "بدون أي اتصال تليفوني، تفاجأنا في يوم الباب بيخبط، وفتحوا الباب، وقالوا لي فيه شخص عايزك، خرجت لقيته هو، قال لي أنا جاي علشان اتقدملك"، لافتة: "اتجمع كبار العائلة وتم الاتفاق، لكن الحدث جذب الجميع لأن الموقف حدث بكل وضوح في وقت قصير".

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