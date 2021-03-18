أنا جاي علشان اتقدملك.. وزيرة الثقافة تكشف لأول مرة تفاصيل عن حياتها الشخصية

قات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها تعرفت على زوجها في باريس خلال حفلة مع أصدقائي في ثمانينيات القرن الماضي.





وأضافت "عبدالدايم"، خلال استضافتها عبر فضائية "تن"،: "كان يجلس مع أصدقائهم خلفنا، وحدث حوار وقت الحفلة بيننا"، متابعه: "بعد أسبوع كنت مع أصدقائي وتقابلنا صدفة على العشاء، وبدأ وقتها التعارف".





وأشارت: "بعد شهور بسيطة تم الزواج"، موضحة: "أنا كنت في اجازة بالقاهرة، وكان هناك تواصل دائم على التليفون".





وتابعت: "بدون أي اتصال تليفوني، تفاجأنا في يوم الباب بيخبط، وفتحوا الباب، وقالوا لي فيه شخص عايزك، خرجت لقيته هو، قال لي أنا جاي علشان اتقدملك"، لافتة: "اتجمع كبار العائلة وتم الاتفاق، لكن الحدث جذب الجميع لأن الموقف حدث بكل وضوح في وقت قصير".



