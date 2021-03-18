أخطر من المرحاض .. دراسة تحذر من ضرر هذه الأدوات في المنزل على الصحة

حذرت دراسة جديدة من الإلكترونيات في منزل لأنها تحمل الآف الجراثيم والبكتيريا الضارة بالصحة.





وأفادت الدراسة وفقا لموقع "novosti"، أن الهواتف، وأجهزة التحكم عن بعد، هي عناصر نتعامل معها ونستخدمها كل يوم، وهي أكثر غبارًا من المرحاض في حمامنا.





أظهرت النتائج أن جهاز التحكم عن بعد يحمل بكتيريا 9 مرات مقارنة من وعاء المرحاض.





على وجه التحديد تعد الهواتف المحمولة من أقذر الأشياء التي نستخدمها كل يوم والتي يجب علينا تنظيفها في كثير من الأحيان أكثر من الحمام.





تحتوي الأجهزة الإلكترونية الأخرى أيضًا على كميات كبيرة من البكتيريا، وفقًا لدراسة حديثة بحثت في مدى اتساخ العناصر التي نستخدمها يوميًا مقارنة بالكوب الموجود في الحمام.





اعتمد القياس على جزيئات ATP، وقد يشير وجود هذا الجزيء إلى وجود العفن، والتي تعد من مسببات الحساسية والبكتيريا الخطرة.





فحص الباحثون أيضًا مدى اتساخ جهاز التحكم عن بعد والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.



