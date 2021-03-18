أعراض تدل على الإصابة بالسرطان

فقدان الوزن غير المبرر علامة على سرطان البنكرياس

البقع البيضاء فى الفم واللسان من علامات السرطان، العلامات والأعراض إشارات على حد سواء للإصابة والمرض يمكن مشاهدتها من قبل شخص آخر، ربما أحد أفراد أسرته، أو طبيب أو ممرضة، أو مختصي الرعاية الصحية، على سبيل المثال ، قد تكون الحمى والتنفس السريع وأصوات الرئة غير الطبيعية التي يتم سماعها من خلال سماعة الطبيب علامات للالتهاب الرئوي، وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالسرطان وبالأخص سرطان الجلد.

كيف يسبب السرطان علامات وأعراضا؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن السرطان عبارة عن مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تسبب أي علامة أو أعراض تقريبًا. ستعتمد العلامات والأعراض على مكان السرطان ، وحجمه ، ومدى تأثيره على الأعضاء أو الأنسجة. إذا انتشر السرطان ( انتشر ) ، فقد تظهر علامات أو أعراض في أجزاء مختلفة من الجسم.

مع نمو السرطان ، يمكن أن يبدأ في الضغط علىى الأعضاء المجاورة والأوعية الدموية والأعصاب. هذا الضغط يسبب بعض علامات وأعراض السرطان. إذا كان السرطان في منطقة حرجة ، مثل أجزاء معينة من الدماغ ، حتى أصغر ورم يمكن أن يسبب أعراضًا.

لكن في بعض الأحيان يبدأ السرطان في أماكن لا يسبب فيها أي علامات أو أعراض حتى يصبح كبيرًا جدًا. على سبيل المثال ، لا تسبب سرطانات البنكرياس عادة أعراضًا حتى تكبر بشكل كافٍ للضغط على الأعصاب أو الأعضاء المجاورة (وهذا يسبب آلام الظهر أو البطن). قد ينمو البعض الآخر حول القناة الصفراوية ويعيق تدفق الصفراء. يؤدي ذلك إلى ظهور العينين والجلد باللون الأصفر ( اليرقان ). في الوقت الذي يسبب فيه سرطان البنكرياس علامات أو أعراض مثل هذه ، يكون عادةً في مرحلة متقدمة. هذا يعني أنها نمت وانتشرت خارج المكان الذي بدأت فيه - البنكرياس.

قد يسبب السرطان أيضًا أعراضًا مثل الحمى أو التعب الشديد ( التعب ) أو فقدان الوزن. قد يكون هذا لأن الخلايا السرطانية تستهلك الكثير من إمدادات الطاقة في الجسم ، أو قد تطلق مواد تغير الطريقة التي يصنع بها الجسم الطاقة من الطعام. يمكن أن يتسبب السرطان أيضًا في تفاعل الجهاز المناعي بطرق تنتج هذه العلامات والأعراض.

في بعض الأحيان ، تطلق الخلايا السرطانية مواد في مجرى الدم تسبب أعراضًا لا ترتبط عادة بالسرطان. على سبيل المثال ، يمكن لبعض سرطانات البنكرياس إطلاق مواد تسبب جلطات دموية في أوردة الساقين. تصنع بعض سرطانات الرئة مواد شبيهة بالهرمونات ترفع مستويات الكالسيوم في الدم. يؤثر هذا على الأعصاب والعضلات ، مما يجعل الشخص يشعر بالضعف والدوار.

كيف تكون العلامات والأعراض مفيدة؟

يعمل العلاج بشكل أفضل عندما يتم اكتشاف السرطان مبكرًا - في حين أنه لا يزال صغيرًا ويقل احتمال انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم. غالبًا ما يعني هذا فرصة أفضل للعلاج ، خاصة إذا كان يمكن إزالة السرطان بالجراحة.

من الأمثلة الجيدة على أهمية اكتشاف السرطان مبكرًا هو سرطان الجلد. يمكن أن يكون من السهل إزالته إذا لم ينمو في عمق الجلد. يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات (النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون على الأقل 5 سنوات بعد التشخيص) في هذه المرحلة المبكرة حوالي 98٪. بمجرد انتشار الورم الميلانيني إلى أجزاء أخرى من الجسم ، ينخفض ​​معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى حوالي 16٪.

في بعض الأحيان يتجاهل الأشخاص الأعراض. ربما لا يعرفون أن الأعراض قد تعني أن هناك خطأ ما. أو قد يخافون مما قد تعنيه الأعراض ولا يريدون الحصول على مساعدة طبية. ربما أنهم لا يستطيعون الحصول على الرعاية الطبية.

من المحتمل أن تكون بعض الأعراض ، مثل التعب أو السعال ، ناتجة عن شيء آخر غير السرطان. قد تبدو الأعراض غير مهمة ، خاصة إذا كان هناك سبب واضح أو استمرت المشكلة لفترة قصيرة فقط. بالطريقة نفسها ، قد يتصور الشخص أن أعراضًا مثل كتلة الثدي قد تكون كيسة ستختفي من تلقاء نفسها. ولكن لا ينبغي تجاهل أي أعراض أو التغاضي عنها ، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة أو تزداد سوءًا.

على الأرجح ، لا تحدث الأعراض بسبب السرطان ، ولكن من المهم فحصها ، في حالة حدوث ذلك. إذا لم يكن السرطان هو السبب ، يمكن للطبيب المساعدة في معرفة السبب وعلاجه ، إذا لزم الأمر.

في بعض الأحيان ، من الممكن اكتشاف السرطان قبل ظهور الأعراض. توصي جمعية السرطان الأمريكية وغيرها من المجموعات الصحية بإجراء فحوصات متعلقة بالسرطان واختبارات معينة للأشخاص على الرغم من عدم ظهور أعراض عليهم. يساعد ذلك في العثور على بعض أنواع السرطان مبكرًا قبل بدء الأعراض. لمزيد من المعلومات حول اختبارات الكشف المبكر ، راجع وثيقتنا المسماة إرشادات جمعية السرطان الأمريكية للكشف المبكر عن السرطان . ولكن ضع في اعتبارك أنه حتى إذا كان لديك هذه الاختبارات الموصى بها ، فلا يزال من المهم زيارة الطبيب إذا كان لديك أي أعراض.

ما بعض العلامات والأعراض العامة للسرطان؟

يجب أن تعرف بعض العلامات والأعراض العامة للسرطان. لكن تذكر أن وجود أي من هذه الأعراض لا يعني أنك مصاب بالسرطان - فهناك أشياء أخرى كثيرة تسبب هذه العلامات والأعراض أيضًا. إذا كان لديك أي من هذه الأعراض وتستمر لفترة طويلة أو تزداد سوءًا ، يرجى مراجعة الطبيب لمعرفة ما يحدث.

فقدان الوزن غير المبرر

معظم المصابين بالسرطان سيفقدون الوزن في مرحلة ما. عندما تفقد الوزن بدون سبب معروف ، يطلق عليه فقدان الوزن غير المبرر . قد يكون فقدان الوزن غير المبرر الذي يبلغ 10 أرطال أو أكثر العلامة الأولى للسرطان. يحدث هذا غالبًا مع سرطانات البنكرياس أو المعدة أو المريء (أنبوب البلع) أو الرئة .

حمى

الحمى شائعة جدًا مع السرطان ، ولكنها تحدث غالبًا بعد انتشار السرطان من حيث بدأ. يعاني جميع المصابين بالسرطان تقريبًا من الحمى في وقت ما ، خاصةً إذا كان السرطان أو علاجه يؤثر على جهاز المناعة. (وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم مكافحة العدوى.) في كثير من الأحيان ، قد تكون الحمى علامة مبكرة على السرطان ، مثل سرطانات الدم مثل سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية .

إعياء

التعب الشديد الذي لا يتحسن مع الراحة. قد يكون عرضًا مهمًا مع نمو السرطان. ولكن قد يحدث مبكرًا في بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الدم . يمكن أن تتسبب بعض سرطانات القولون أو المعدة في فقد الدم غير الواضح. هذه طريقة أخرى يمكن أن يسبب السرطان التعب.

ألم

قد يكون الألم عرضًا مبكرًا مع بعض أنواع السرطان مثل سرطانات العظام أو سرطان الخصية . قد يكون الصداع الذي لا يزول أو يتحسن مع العلاج من أعراض ورم الدماغ . يمكن أن يكون ألم الظهر أحد أعراض سرطان القولون أو المستقيم أو المبيض . في معظم الأحيان ، يعني الألم الناجم عن السرطان أنه انتشر بالفعل (انتشر) من حيث بدأ.

تغييرات الجلد

إلى جانب سرطانات الجلد ، يمكن لبعض أنواع السرطان الأخرى أن تسبب تغيرات في الجلد يمكن رؤيتها. تشمل هذه العلامات والأعراض ما يلي:

بشرة داكنة ( فرط تصبغ )

اصفرار الجلد والعينين ( اليرقان )

احمرار الجلد ( حمامي )

الحكة ( الحكة )

نمو الشعر الزائد



علامات وأعراض بعض أنواع السرطان



إلى جانب الأعراض العامة ، يجب أن تراقب بعض العلامات والأعراض الشائعة الأخرى التي قد توحي بالسرطان. مرة أخرى ، قد تكون هناك أسباب أخرى لكل منها ، ولكن من المهم أن ترى طبيبًا عنها في أقرب وقت ممكن - خاصة إذا لم يكن هناك سبب آخر يمكنك تحديده ، أو استمرت المشكلة لفترة طويلة ، أو ازدادت سوءًا بمرور الوقت.

تغير في عادات الأمعاء أو وظيفة المثانة

قد يكون الإمساك طويل الأمد أو الإسهال أو تغير حجم البراز علامة على الإصابة بسرطان القولون . قد يكون الألم عند التبول أو الدم في البول أو تغير في وظيفة المثانة (مثل الحاجة إلى التبول أكثر أو أقل من المعتاد) مرتبطًا بسرطان المثانة أو البروستاتا . أبلغ الطبيب عن أي تغييرات في وظيفة المثانة أو الأمعاء.

القروح التي لا تلتئم

قد تنزف سرطانات الجلد وتبدو مثل القروح التي لا تلتئم. يمكن أن يكون التهاب الفم الذي يدوم طويلًا سرطانًا في الفم . يجب التعامل مع هذا على الفور ، خاصةً في الأشخاص الذين يدخنون أو يمضغون التبغ أو غالبًا ما يشربون الكحول. قد تكون القروح على القضيب أو المهبل علامات للعدوى أو سرطان مبكر ، ويجب أن يراها أخصائي الصحة.

بقع بيضاء داخل الفم أو بقع بيضاء على اللسان

قد تكون البقع البيضاء داخل الفم والبقع البيضاء على اللسان عبارة عن الطلاوة البيضاء . الطلاوة هي منطقة سابقة للسرطان تنتج عن تهيج متكرر. غالبًا ما يحدث بسبب التدخين أو استخدام التبغ الآخر. الأشخاص الذين يدخنون الأنابيب أو يستخدمون التبغ عن طريق الفم أو البصاق معرضون لخطر الإصابة.



أعراض السرطان في الرأس

يظهر على العديد من الأشخاص اعراض سرطان الدماغ فى مراحله الاولى ،ولكن البعض لا يعير لها اي اعتبار، ويعتبرها بمثابة صداع او أرهاق عادى لا يمثل خطورة على صحته ،لذلك يقدم لك موقع صدى البلد اعراض سرطان الدماغ فى مراحله الأولى، وفاق لاستشاري مخ وأعصاب، فإذا ظهرت عليك توجه إلى الطبيب وأجري كشفا فوريا، فهذه الأعراض يمكن الشفاء منها عند اكتشافها فى مراحلها الأولى .

أعراض سرطان الدماغ فى مراحله الأولى :

أكد الدكتور حسن حسني استشارى المخ والأعصاب أن سرطان الدماغ يسبب أعراضًا بدنية وعقلية. قد تختلف الأعراض تبعًا لنوع الورم وموقعه ومروره.

وأوضح استشارى المخ والأعصاب أن بعض الأعراض يمكن أن تكون عامة جدا.. وتشمل هذه الصداع ، ومشاكل في الرؤية ، وتغيير المزاج. يمكن أن تشير النوبات وتغييرات الشخصية أيضًا إلى وجود ورم في المخ .

وأشار استشارى المخ والأعصاب إلى أنه إذا لاحظ الشخص أي أعراض مبكرة للسرطان في المخ ، فعليه التحدث إلى الطبيب لإجراء تشخيص شامل. التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل.

وتتناول هذه المقالة الأعراض المختلفة لأورام المخ ، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنواع ومواقع الورم المختلفة ، وكذلك عوامل الخطر لكل منها.

أعراض سرطان الدماغ فى مراحله الأولى :

أورام الدماغ متشابهة بغض النظر عما إذا كانت سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة) ،قد يختلفون حسب نوع وموقع المخ ومرحلة الورم.

تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا في ورم في المخ ما يلي:

الصداع

النوبات

التغييرات في الشخصية

مشاكل في الرؤية

فقدان الذاكرة

تقلب المزاج

وخز أو تصلب على جانب واحد من الجسم

فقدان التوازن

غثيان

إعياء

القلق أو الاكتئاب

صعوبة في التركيز

صعوبة التواصل كالمعتاد

الشعور بالارتباك أو الارتباك

فقدان التنسيق

ضعف العضلات

أورام الدماغ الأولية هي أورام تبدأ في الدماغ.

الأعراض الأولية لورم سرطاني سحائي :

ما يقرب من ثلث أورام المخ الأولية هي الأورام السحائية. وعادة ما تكون حميدة وبطيئة النمو ، فهي تنمو من الأنسجة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي وتضغط على هذه المناطق ،الأورام السحائية نادرة عند الأطفال وأكثرها شيوعًا عند النساء فوق سن 60.

يمكن أن تشمل أعراض الورم السحائي:

الصداع

ضعف في الذراع أو الساق

النوبات

التغييرات في الشخصية

مشاكل في الرؤية

ورم أرومي

ورم أرومي دبقي وأورام خبيثة. يمكن أن تنمو بسرعة وتتطلب علاجًا أكثر كثافة.

ووفقًا لجمعية أورام الدماغ الأمريكية ، يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتعيين درجة للأورام اعتمادًا على حجم الخلايا التي تحتوي عليها.

وتؤدي الأورام الدبقية إلى الضغط على الدماغ ، وتشمل الأعراض ما يلي:

استفراغ وغثيان

الصداع ، والذي قد يكون أكثر حدة في الصباح

ضعف في الجسم ، مثل الذراع أو الساق أو الوجه

صعوبة التوازن

مشاكل في الذاكرة

النوبات

الأعراض الأولى لورم سرطاني نجمي :

الصداع ، وفقدان الذاكرة ، والنوبات كلها من الأعراض سرطان الدماغ فى مراحله الأولى للأورام النجمية.

والأورام النجمية هي أورام في المخ تنمو من خلايا تسمى الخلايا النجمية ، والتي تشكل أنسجة المخ.

وتشمل بعض الأعراض الاولى لسرطان الدماغ النجمية، ما يلي:

الصداع

فقدان الذاكرة

النوبات

التغييرات في السلوك

ورم قحفي بلعومي هو ورم حميد يتطور بالقرب من الغدة النخامية. وهو أكثر شيوعا في الأطفال من البالغين. ورم الأرومة النخامية والأوربيديما أكثر شيوعًا بين الأطفال ،يخلق الورم ضغطًا على الغدة النخامية والقناة البصرية ، وهو امتداد للعصب البصري. هذا يمكن أن يسبب الأعراض التالية:

تأخير في النمو

بدانة

مشاكل في الرؤية نتيجة لتورم العصب البصري

مشاكل الهرمونات

أورام الغدة النخامية

تتطور أورام الغدة النخامية في الغدة النخامية وتؤثر على مستويات الهرمون. تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا عند النساء وتشكل 9-12 ٪ من جميع أورام الدماغ الأولية ،إنها بطيئة النمو ، على الرغم من أن الأورام الكبيرة يمكن أن تسبب ضغطًا على المناطق المحيطة بالدماغ. هذه الأورام يمكن أن تفرز هرمونات الغدة النخامية وتسبب أعراضًا إضافية.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، فإن الأورام التي تبدأ في الغدة النخامية تكون دائمًا غير سرطانية.

تشمل أعراض سرطان الغدة النخامية ما يلي:

الصداع

مشاكل في الرؤية

التغييرات في السلوك

التغيرات في مستويات الهرمون

وتتشكل أورام المخ المنتشرة أو أورام المخ الثانوية في أجزاء أخرى من الجسم حيث يوجد السرطان وينتقل إلى المخ عبر مجرى الدم.

ولأورام المخ المنتشرة نفس الأعراض التي تظهرها أورام المخ الأولية ، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:

الصداع

النوبات

فقدان الذاكرة على المدى القصير

التغييرات في الشخصية أو السلوك

ضعف على جانب واحد من الجسم

صعوبات التوازن

أعراض سرطان الثدي

سرطان الثدى من الأمراض الشائعة لدى الكثير من النساء فهو يشكل أكثرها خطورة بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية.

وفقا لموقع هيلث لاين يعد سرطان الثدي هو سرطان يتطور في خلايا الثدي عادة ويتشكل في قنوات الثدي وهي الغدد التي تنتج الحليب وتنقله من الغدد إلى الحلمة.

ألم الثدي

أحمرار وحفر الجلد على ثديك بأكمله

تورم في كل أو جزء من صدرك

إفرازات الحلمة

إفراز دموي من الحلمة

تقشير ، تحجيم ، أو تقشر الجلد على الحلمة أو الثدي

تغيير مفاجئ وغير مفسر في شكل أو حجم ثديك

الحلمة المقلوبة

يتغير فى مظهر الجلد على ثدييك

على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك ، وجود أي من هذه لا يعني أنك سوف تتطور بالتأكيد المرض.

أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء أنه يمكن علاج سرطان الثدى مبكرا لكن قبل كل ذلك يجب تحديد ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن سرطان الثدي أو حالة حميدة من الثدي ، سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي شامل بالإضافة إلى فحص الثدي.

تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي ما يلي

- الماموجرام.

وهو الطريقة الأكثر شيوعًا ويفضل للنساء من سن 40 وما فوق أن يحصلن على تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا للتحقق من سرطان الثدي.

-التصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة الثدي

إذا اشتبه طبيبك بسرطان الثدي ، فيمكنه طلب تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية. إذا لم يتمكن كل من هذين الاختبارين من إخبار طبيبك إذا كنت مصابًة بالسرطان ، فقد يقوم الطبيب بإجراء اختبار يسمى خزعة الثدي.



أعراض السرطان المبكرة للنساء



الأمراض الشائعة لدى الكثير من النساء فهو يشكل أكثرها خطورة بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية.

وفقا لموقع هيلث لاين يعد سرطان الثدي هو سرطان يتطور في خلايا الثدي عادة ويتشكل في قنوات الثدي وهي الغدد التي تنتج الحليب وتنقله من الغدد إلى الحلمة.

تعد أبرز أعراض سرطان الثدى المبكر هى كالآتى :

ألم الثدي

أحمرار وحفر الجلد على ثديك بأكمله

تورم في كل أو جزء من صدرك

إفرازات الحلمة

إفراز دموي من الحلمة

تقشير ، تحجيم ، أو تقشر الجلد على الحلمة أو الثدي

تغيير مفاجئ وغير مفسر في شكل أو حجم ثديك

الحلمة المقلوبة

يتغير فى مظهر الجلد على ثدييك