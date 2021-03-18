بسام طعمة: المياه السورية مليئة بالاحتياط النفطي

أكد المهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية السوري ان السعر الحالي للبنزين داخل البلاد ولاسيما بعد توحيد الشرائح لا يزال أقل من 50% من سعر التكلفة.





وبحسب شبكة أخبار سوريا الوطن كشف طعمة أن المياه السورية مليئة بالاحتياط النفطي ولكن المشكلة تكمن في ان عقود الاستكشاف هنا مكلفة وذات مدى طويل.





وقال طعمة: هناك مستقبل واعد نفطيًا في المياه السورية والأمر يحتاج إلى هدوء وظروف لوجستية مستقرة.



