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أخبار العالم

بسام طعمة: المياه السورية مليئة بالاحتياط النفطي

الخميس 18/مارس/2021 - 11:38 م
سوريا
سوريا
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محمود نوفل
أكد المهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية السوري ان السعر الحالي للبنزين داخل البلاد ولاسيما بعد توحيد الشرائح لا يزال أقل من 50% من سعر التكلفة.

وبحسب شبكة أخبار سوريا الوطن كشف طعمة أن المياه السورية مليئة بالاحتياط النفطي ولكن المشكلة تكمن في ان عقود الاستكشاف هنا مكلفة وذات مدى طويل.

وقال طعمة: هناك مستقبل واعد نفطيًا في المياه السورية والأمر يحتاج إلى هدوء وظروف لوجستية مستقرة.

وختم طعمة: أزمة الوقود إلى انتهاء ونحن نعمل كفريق حكومي لتأمين المشتقات النفطية لتغطية حاجات السوق السورية.
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