بعد تلقي والدته لقاح كورونا .. ولادة أول طفل في العالم بأجسام مضادة ضد كورونا

يسعى العلماء جاهدين لمعرفة المزيد عن فيروس SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ كورونا - كوفيد 19 ، حيث ارتفع عدد القتلى عالميًا إلى ما يقرب من 3 ملايين.





وتظهر الأبحاث الحالية أن أولئك الذين يتعافون من كورونا - كوفيد 19 يمكن أن يتمتعوا بمناعة ضد الفيروس لمدة 8 أشهر على الأقل بعد الإصابة.





وأصبح الطفل المولود في فلوريدا أول طفل في العالم يولد بأجسام مضادة لـ كوفيد 19 بعد أن تلقت والدته ، وهي عاملة صحية في الخطوط الأمامية ، لقاح موديرنا عندما كانت حاملًا في الأسبوع 36.





ووفقًا لـ WPBF ، ولدت الطفل في أواخر شهر يناير في مقاطعة بالم بيتش.





وقال الدكتور بول جيلبرت للمنفذ: "على حد علمنا ، كان هذا هو الأول في العالم الذي يتم الإبلاغ عنه عن ولادة طفل بأجسام مضادة بعد التطعيم".





ووُلد الطفل بعد ثلاثة أسابيع من تلقي والدته لقاح كوفيد 19.





وقال جيلبرت: "قمنا باختبار الحبل السري للطفل لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة في الأم قد انتقلت إلى الطفل ، وهو شيء نراه يحدث مع اللقاحات الأخرى التي يتم إعطاؤها أثناء الحمل".





وأشار رودنيك إلى أن هذه أخبار واعدة يمكن أن تحمي الأطفال من COVID-19.





قال رودنيك: "هذه حالة صغيرة فيما سيكون الآلاف والآلاف من الأطفال المولودين لأمهات تم تطعيمهن في الأشهر العديدة القادمة".





كما أظهرت دراسة أجريت في إسرائيل أن النساء الحوامل الملقحات يمكن أن ينقلن المناعة إلى أطفالهن.





واكتشف الباحثون في المركز الطبي بجامعة هداسا في القدس أجسامًا مضادة في جميع النساء العشرين وأطفالهن من خلال نقل المشيمة بعد أن تلقت النساء جرعتين من لقاح فايزر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.





لم تحدد الدراسة ما إذا كان الأطفال في الرحم عند أخذ عينات الدم لتحديد المناعة.





وكتب الباحثون: "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على أن تطعيم النساء الحوامل قد يوفر حماية للأمهات والأطفال حديثي الولادة من عدوى SARS-CoV-2" ، على الرغم من أنهم أضافوا أن هناك حاجة لإجراء بحث إضافي نظرًا لصغر حجم عينة الدراسة. الدراسة لم تتم مراجعتها بعد من قبل الزملاء.





وفي الشهر الماضي ، قالت شركتا Pfizer و BioNTech إنهما أطلقتا دراسة دولية تضم 4000 متطوع لتقييم سلامة لقاح كورونا لدى النساء الحوامل.





وحاليًا ، تنص المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن النساء الحوامل قد يختارن تلقي لقاح كورونا







