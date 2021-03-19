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رياضة

وكيل باتشيكو يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيله عن الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيل باتشيكو من مهمته مع الزمالك.

وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو لم يكن يعلم برحيله وبمجرد علمه بالرحيل قام بجمع مستحقاته من النادي ورحل على الفور".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين وأشخاص من الجهاز الفني تحدثوا عن رحيل باتشيكو عن الزمالك".

وكان مجلس ادارة الزمالك قد اعلن اقاله باتشيكو المدير الفني للفريق عقب تدهور نتائج الفريق وتم التعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبله 

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