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رياضة

محمد عبد المنصف: لن أعتزل اللعب الدولي وأثق في انضمامي يومًا ما للمنتخب

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:34 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة أنه لن يستسلم لقرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني باستبعاده من معسكر الفريق لمواجهتي كينيا و جزر القمر ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2022 .

وأضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لن أعتزل اللعب الدولي ، ولدي ثقة كاملة في قدراتي بأنني سأعود للمنتخب الوطني يومًا ما.

واختتم عبد المنصف : تربطني علاقة قوية بأيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني منذ أن كان مدربًا للحراس في نادي مزارع دينا ، وتحدثنا منذ شهرين وأكد لي متابعة الجهاز الفني لمباريات وادي دجلة.

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