محمد عبد المنصف: لن أعتزل اللعب الدولي وأثق في انضمامي يومًا ما للمنتخب

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة أنه لن يستسلم لقرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني باستبعاده من معسكر الفريق لمواجهتي كينيا و جزر القمر ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2022 .





وأضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لن أعتزل اللعب الدولي ، ولدي ثقة كاملة في قدراتي بأنني سأعود للمنتخب الوطني يومًا ما.





واختتم عبد المنصف : تربطني علاقة قوية بأيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني منذ أن كان مدربًا للحراس في نادي مزارع دينا ، وتحدثنا منذ شهرين وأكد لي متابعة الجهاز الفني لمباريات وادي دجلة.



