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فن

بعلم مصر.. لقاء سويدان تحيي ذكرى تحرير طابا .. شاهد

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
استعادة الفنانة لقاء سويدان ذكرى تحرير مدينة طابا ونشر صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت لقاء سويدان على الصور قائلة " أنا بحبك يا بلادي ذكري تحرير طابا ١٩ مارس ٨٩  ". 


يُذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.
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