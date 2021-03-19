بعلم مصر.. لقاء سويدان تحيي ذكرى تحرير طابا .. شاهد

حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لقاء سويدان على الصور قائلة " أنا بحبك يا بلادي ذكري تحرير طابا ١٩ مارس ٨٩ ".

يُذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.



