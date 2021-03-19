سفير بريطانيا بالرياض: هدفنا تعزيز شراكة حديثة مع السعودية

أكد السفير البريطاني الجديد لدى المملكة العربية السعودية، نيل كرومبتون، تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقة التاريخية والشراكة الحديثة بين بريطانيا والسعودية





وكتب السفير البريطاني- عبر حسابه على تويتر- عقب تقديم أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين وفقًا لصحيفة عاجل: «يشرفني أن أقدم أوراق الاعتماد الخاصة بي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، وتابع قائلا «نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقة التاريخية والشراكة الحديثة بين بلدينا».





يُذكر أن عددًا من السفراء قدموا أوراق اعتمادهم، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان من بينهم سفير المملكة المتحدة نيل كرمبتون.



