ريال مدريد ضد ليفربول.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تجري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية، أبزرها ريال مدريد ضد ليفربول.
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:
مانشستر سيتي الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني
بورتو البرتغالي - تشيلسي الإنجليزي
بايرن ميونخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي
ريال مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي
مواجهات نصف النهائي:
الفائز من بايرن ميونيخ وباريس ساجيرمان يواجه الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني
الفائز من مباراة بورتو البرتغالي - تشيلسي الإنجليزي يواجه الفائز من ريال مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي