ريال مدريد ضد ليفربول.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تجري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية، أبزرها ريال مدريد ضد ليفربول.