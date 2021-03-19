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فن

من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:04 م
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة دينا الشربيني، فيديو جديدا أثناء تدريبها داخل الجيم، عبر خاصية الاستوري بصفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


تظهر دينا الشربيني في الفيديو بطقم رياضي، مرتدية بنطلون باللون الأسود، مع تيشيرت كت باللون الرمادي، تاركة شعرها منسدلًا.

 

ويوضح في الفيديو رشاقة دينا الشربيني البدنية، من خلال عدة تمارين رياضية، أثناء رفعها للأثقال الحديد.

 

وعلقت دينا الشربيني علي الفيديو كاتبة: "بدون أدوات لا تمرين".

 

جدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني تشارك في مسلسل "قصر النيل" مع الفنانة ريهام عبد الغفور، ويعد هذا العمل الثاني الي يجمعهم سويًا،  بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل زي الشمس.

 

قصر النيل تعاون جديد بين النجمة دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش، بعد "جراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان"، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي.

 

من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين
من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين
من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين
من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين
من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين
من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين
من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين
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