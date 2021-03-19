باللون الوردي اللامع.. رنا رئيس تثير الإعجاب من أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





تظهر ياسمين رئيس، بلوك جريء لامع، مرتدية بلوزة باللون الوردي، مع بنطلون جينز أزرق، ونظارة شمس باللون الوردي اللامع.

ومن الناحية الجمالية تركت ياسمين رئيس شعرها القصير منسدلًا، مع ميك أب هادئ باللون الوردي، ووضعت بعض الاكسسوارات فضية اللون.

وعلقت ياسمين رئيس عل الصور كاتبة: "أنا أحلم".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين، كالاتي:

"بحبك – جمالك سيدتي – جميلة جدًا".