القس أندريه زكي يختتم لقاءات شركاء الهيئة الإنجيلية الدوليين في المنيا

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جولة شركاء الهيئة الدوليين في مصر، والتي شملت عددًا من الزيارات واللقاءات الرسمية والميدانية بمحافظتي القاهرة والمنيا، بمشاركة الشركاء الدوليين الرئيسيين للهيئة القبطية الإنجيلية، ممثلين لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وخلال الجولة، تمت مناقشة القضايا التنموية المشتركة، وعرض نماذج من مشروعات الهيئة في مجالات التنمية الاقتصادية، والحوار وقبول الآخر، والتنمية الزراعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة ومختلف المؤسسات العاملة في مجال التنمية داخل مصر وخارجها.

وفي كلمته خلال اللقاء الختامي، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره العميق للشركاء الدوليين والمحليين المشاركين في فعاليات الجولة، مؤكدًا أن الهيئة القبطية الإنجيلية تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل التنموي القائم على الشراكة والتكامل مع الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال الدكتور زكي: "نؤمن أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل، من أجل بناء الإنسان المصري وتعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر."

كما أعرب الشركاء الدوليون عن تقديرهم لخبرات الهيئة القبطية الإنجيلية وريادتها في مجال العمل التنموي في مصر، مشيدين بجهود الدولة المصرية في دعم قضايا التنمية من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وما تمثله الهيئة من شريك استراتيجي فاعل ومؤثر في هذا المجال.

وأكّدوا أن التجربة المصرية في التنمية المستدامة تمثل نموذجًا ملهمًا في المنطقة، معربين عن حرصهم على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئة القبطية الإنجيلية بما يخدم أهداف التنمية الإنسانية والمجتمعية في مصر.

واختُتمت الجولة بزيارات ميدانية في محافظة المنيا، شملت لقاءات مع ممثلي المجتمع المحلي وعدد من المستفيدين من مشروعات الهيئة، في تأكيدٍ على التزام الهيئة المستمر بدعم التنمية المتكاملة، وبناء جسور الثقة والتعاون مع جميع الشركاء من أجل مستقبل أفضل للمجتمع المصري.

وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع احتفالات الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، والتي شملت أيضًا زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد الدولي إلى مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا على دور الهيئة الرائد في دعم الحوار وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والتنموية في مصر.