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بايدن يسقط عدة مرات أثناء صعوده الطائرة الرئاسية .. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:10 م
صدى البلد
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض تعثر بايدن عدة مرات أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية.

وأوضحت "يورو نيوز"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعثر اليوم أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا. 

وأشارت إلى أنه في منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وتابعت بعد ذلك أقلعت طائرة "اير فورس وان" من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن، لافته إلى أن بايدن سيمضي نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث اطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.

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