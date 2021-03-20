كرم جبر: 80 % مما ينشر على السوشيال ميديا شائعات

كشف كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عن كيفية التعامل مع الشكاوي التي تقدم للمجلس خلال الفترة الأخيرة.

وأكد جبر، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم التحقيق فيها جميعا بكل حيادية وشفافية.





وتابع أن مجموعة من الزملاء تم التحقيق معهم ولن نعلن هذا الأمر، متابعا أن حققنا في شكاوي قدمت لنا من كثيرين وعلى رأسهم الرئيس السابق عدلي منصور، وتم إغلاق صفحة كانت تبث شائعات عنه.



