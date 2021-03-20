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سيارات

أضرار المطبات الصناعية على السيارة وكيفية الحد منها

السبت 20/مارس/2021 - 08:30 ص
اضرار المطبات الصناعية
اضرار المطبات الصناعية
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اشرف عطية
المطبات الصناعية هي أحدث طرق السلامة والوقاية المتبعة حول العالم، حيث تستخدم للحد من سرعة السيارات في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس والمستشفيات للحفاظ على سلامة المواطنين و بالرغم من أهمية المطبات إلا أنها تعد أحد مسببات الأضرار للسيارات وفي بعض الأحيان تكون واحدة من أسباب الحوادث خاصة أثناء القيادة الليلية .

اضرار المطبات الصناعية علي السيارة اثناء القيادة بسرعة :

1– تعرض مقصات السيارة للكسر
2– كسر ممتص الصدمات
3– إصابة قواعد المحرك بالتلف
4– انحراف زوايا اتزان السيارة
5– تلف عادم السيارة
6– انقلاب السيارة

شدد خبراء السيارات على ضرورة ربط قائد السيارة حزام الأمان أثناء القيادة خاصة في حال الاضطرار إلى تخطي مطب صناعي على سرعة كبيرة، كي يتم حمايته من الاصطدام العنيف بالمطب و اوصوا ايضا بضرورة تعامل قائد السيارة بحرص مع المطبات لعدم تعرض سيارته للإضرار خاصة في حالة الاصطدام بالمطب بشكل عنيف .

وأشار الخبراء إلى أن أفضل طريقة لتخطي المطب بسلامة هو عبوره بشكل عرضي، وهو ما يحمي السيارة من الأضرار، وذلك بالصعود على المطب بالإطارين الأماميين للسيارة ثم لف مقود القيادة بشكل نصف دائري حتى يصعد بالإطارين الخلفيين أيضًا ومن ثم السير إلى الأمام.

تقوم هيئة المرور بوضع علامات إرشادية قبل مسافات من موقع المطب حتى ينتبه قائد السيارة ويأخذ حذره بالشكل المطلوب ويهدئ من سرعته قبل أن يصل إليه.


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