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ابنتي كفيفة.. إحدى المكرمات في احتفالات يوم المرأة المصرية تروي سبب تكريمها

السبت 20/مارس/2021 - 03:17 م
نجوى قدري، أحدى المكرمات
نجوى قدري، أحدى المكرمات في احتفالات يوم المرأة المصرية
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إسراء صبري
قالت نجوى قدري،إأحدى المكرمات في احتفالات يوم المرأة المصرية، إن ابنتها هي سبب تكريمها اليوم، موضحة أن ابنتها كفيفة وعضو في أوركسترا النور والأمل وتخرجت هذا العام من الأوركسترا، معقبة: قضيت رحلة علاج مع ابنتي لمدة 6 سنوات.

وأضافت "قدري" خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدكاتره تعاملوا مع حالة ابنتي بطريقة خاطئة مما تسبب في فقدانها للبصر، معقبة: بعد فقدانها للبصر قررت أن اقدم لها في مدرسة النور والأمل، مسترسلة: بدأت في تعليمها القراءة والكتابة بطريقة برايل.

وأكملت: لم أتوقف عند هذا الحد فقط ولكني عملت على تنمية مواهبها، ومنها موهبة الموسيقى، معقبة: ابنتي كانت متفوقة في الدراسة وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مراحل تعليمها، تزامنا مع موهبة الموسيقى.

وأوضحت أن هذا التكريم هو الأول لها، قائلة: كانت مفاجأة غير متوقعة.. حيث تم ترشيحي من قبل المعهد الخاص بـ ابنتي للأم المثالية ولم أتوقع كل هذا.
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