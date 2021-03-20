تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير

تتمتع بذور السمسم بقدرة قوية على الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات ومرض السكري وخفض ضغط الدم وبناء عظام قوية وتحسين صحة القلب وتساعد أيضًا في علاج اضطرابات النوم من بين أمور أخرى.

ووفقًا لما قدمه موقع boldsky إليكم فوائد بذور السمسم على الصحة..

- يساعد على تحسين الهضم

تحتوي بذور السمسم على الألياف ، وهو أمر مهم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يساعد في الحفاظ على صحة الهضم عن طريق تحسين حركات الأمعاء، كما إن تناول بذور السمسم يمنع الإمساك والإسهال ويقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والسرطان.



