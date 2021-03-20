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رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: المسحات الطبية غير قادرة على كشف سلالات كورونا الجديدة

السبت 20/مارس/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن منحنى الإصابات بـ إيطاليا مازال مرتفع حتى الآن، منوها إلى أن إيطاليا تشهد انتشار كبير للإصابة بالسلالات الجديدة، مسترسلا: 65% مصابين بالسلالات الجديدة حتى الان.

وشدد "عودة" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "دي ام سي"، على ضرورة تطوير المسحات الخاصة بكورونا، حتى نتمكن من الكشف عن كل السلالات الجديدة، منوها إلى أن المسحات لم تعد تكشف عن السلالات الجديدة المنتشرة الآن.

وأكمل: هناك انتشار كبير للسلالات الجديدة بين الشباب والطلاب، وذلك على عكس بداية الأزمة، مشددا على ضرورة تغيير البروتوكولات العلاجية للتزامن مع السلالات الجديدة.

وأعلن أن اللقاحات فشلت بنسبة كبيرة في أوروبا، نتيجة الاختلافات السياسية والاقتصادية، منوها إلى أن فيروس كورونا تغير اكثر من 4 ألاف مرة، ولكن نحن اكتشفنا فقط 27 تغير.

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