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أهان إعلام مصر.. أحمد موسى: جامعة القاهرة في نوم عميق تجاه المتنمر أيمن منصور ندا

السبت 20/مارس/2021 - 07:51 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على أيمن منصور ندا، بعد تنمر الأخير عليه ونقده في شخصه وإهانته.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  جامعة القاهرة في نوم عميق وصامتة تجاه المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ بجامعة القاهرة".

وتابع الإعلامي احمد موسى:"أيمن منصور ندا تنمر واهان الإعلام الوطني المصري، والمتنمر وصف الإعلام المعادي المحرض ضد الدولة المصرية بأنه مهني ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الإعلام المصري وطني شريف ومؤثر ونحن لدينا رسالة الدفاع عن الدولة المصرية وليس أشخاص ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :"  أيمن منصور ندا لا يعلم شيئا عن الإعلام وزعلان بسبب مشاهدة الجمهور لأحمد موسى".
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