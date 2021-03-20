أهان إعلام مصر.. أحمد موسى: جامعة القاهرة في نوم عميق تجاه المتنمر أيمن منصور ندا

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على أيمن منصور ندا، بعد تنمر الأخير عليه ونقده في شخصه وإهانته.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" جامعة القاهرة في نوم عميق وصامتة تجاه المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ بجامعة القاهرة".





وتابع الإعلامي احمد موسى:"أيمن منصور ندا تنمر واهان الإعلام الوطني المصري، والمتنمر وصف الإعلام المعادي المحرض ضد الدولة المصرية بأنه مهني ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الإعلام المصري وطني شريف ومؤثر ونحن لدينا رسالة الدفاع عن الدولة المصرية وليس أشخاص ".



