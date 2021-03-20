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عباس شراقي : السودان ستغرق خلال يوم حال انهيار سد النهضة

السبت 20/مارس/2021 - 08:05 م
صدى البلد
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أسامة علي
تحدث الدكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا، عن خطورة سد النهضة الأثيوبى.

وقال شراقى، خلال مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، يتبقى من بناء السد الأثيوبى نسبة 21%، هذه النسبة تتركز فيها المشاكل الفنية للسد.

وتابع شراقى: أن إثيوبيا لم تستطع حتى الآن تركيب أي توربينات على السد، لافتا إلى أن بدء إثيوبيا فى المل الثانى؛ يمثل خروقات واضحة لكل الاتفاقيات والمواثيق.

وأشار شراقي، إلى أن سد النهضة مبنى على ارتفاع 650 مترا فوق سطح البحر، والسودان يرتفع 300 متر فوق سطح البحر، و حال انهيار السد، سيغرق السودان خلال ساعات، وتصل المياه مصر خلال 6 أيام. 
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