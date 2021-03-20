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مراسل صدى البلد فى بروكسل يكشف مفاجأة عن لقاح أسترازينيكا.. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 10:47 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال  مجدي يوسف مراسل صدى البلد في العاصمة  البلجيكية بروكسل، إن العقد المبرم بين استرازينيكا والمفوضية الأوروبية به شروط منها أحقية الاتحاد الأوروبي في استدعاء شركة استرازينيكا للحديث  عن الشروط  الجزائية ومنها عدم أحقية  أسترازينيكا في  تصدير ما تنتجه  من لقاحات حتى تقوم بالوفاء بما تعهدت به لدول الاتحاد الأوروبي .

وأضاف  مجدي يوسف  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الاتفاق بين استرازينيكا والمفوضية الأوروبية  كان تسليم  90 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا في الربع الأول من 2021 ولكن استرازينيكا أعلنت تسليم 30 مليون جرعة فقط.

 وتابع:" قمة أوروبية تُعقد الخميس المقبل حول موقف شركة استرازينيكا من توريد اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي وقد يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بمنع استرازينيكا  من تصدير أي لقاحات خارج الاتحاد الأوروبي  إلى أن تفي بالتزاماتها ".

 وأكمل مجدي يوسف:"  بعض الدول الأوروبية التي علقت التلقيح باسترازينيكا بدأت في العودة له مجددا ".

 ولفت :" كل من سوف يحصل على لقاح استرازينيكا سيتم متابعة حالته الصحية ومتابعة مدى إمكانية حدوث جلطات دم بعد الحصول على اللقاح "، مضيفا:" فرنسا وبلجيكا ودول اوروبية اخرى سوف تعود للإغلاق بسبب انتشار كورونا".

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