ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محمد بن راشد : دبي قدرها أن تربط العالم

السبت 20/مارس/2021 - 11:50 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
Advertisements
محمود نوفل
أوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على ركائز عدة، منها طرح المبادرات والأفكار والبرامج المبتكرة، والعمل على اكتشاف مكامن القوة التي من شأنها أن تمكن كل أطراف تلك الشراكات من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات. 

جاءت تصريحاته بمناسبة الإعلان عن توسع مبادرة (الجواز اللوجستي العالمي) ليشمل 11 دولة حتى الآن. وذكر بن راشد بحسب "الامارت اليوم" ان الجواز اللوجستي العالمي مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء.

وأشار الي ان الأعضاء هم الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم، إضافة لكبرى شركات الشحن العالمية. 
وأتم : انضموا للمشروع.. فدبي قدرها أن تربط العالم. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انضمام الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"

الإمارات.. أربعة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام حاكم دبي

رسميا.. الإمارات تستضيف مباريات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 يونيو المقبل

برنامج إماراتي أفريقي من 6 محاور للتبادل المعرفي الحكومي

ترشيحاتنا

الصحة تفجر مفاجأة حول سبب زيادةالإصابات بكورونا

صور جديدة من حفل خطوبة ابن سعد الصغير.. شاهد

قرار عاجل من الحكومة الكويتية بشأن القادمين إلى البلاد

الارصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لظواهر فلكية قبل نهاية العام

ليس لى مكان.. حارس الزمالك المعار: لا أريد العودة للفريق

الصحة: لقاح كورونا المصري سيتوفر قريبًا وانتهينا من التجارب السريرية..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور