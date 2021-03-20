محمد بن راشد : دبي قدرها أن تربط العالم

أوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على ركائز عدة، منها طرح المبادرات والأفكار والبرامج المبتكرة، والعمل على اكتشاف مكامن القوة التي من شأنها أن تمكن كل أطراف تلك الشراكات من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات.





جاءت تصريحاته بمناسبة الإعلان عن توسع مبادرة (الجواز اللوجستي العالمي) ليشمل 11 دولة حتى الآن. وذكر بن راشد بحسب "الامارت اليوم" ان الجواز اللوجستي العالمي مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء.





وأشار الي ان الأعضاء هم الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم، إضافة لكبرى شركات الشحن العالمية.