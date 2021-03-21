الحارس المغربي بونو يسجل هدفا قاتلا لـ إشبيلية في شباك بلد الوليد.. فيديو

تعادل فريق إشبيلية مع مضيفه فريق بلد الوليد، في مباراة الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني بهدف لمثله، على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا".
أنهى صاحب الأرض الشوط المباراة متقدما بهدف سجله اللاعب التشيلي فابيان أوريانا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 44.
وأدرك إشبيلية التعادل في الدقيقة 94 عن طريق ياسين بونو حارس المرمى المغربي، الذي كان متقدمًا في الركلة الركنية، لتتهيأ الكرة له في منطقة الجزاء، وسددها في المرمى.
ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة ويبقى في المركز الرابع، ورفع بلد الوليد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر.