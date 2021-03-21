الحارس المغربي بونو يسجل هدفا قاتلا لـ إشبيلية في شباك بلد الوليد.. فيديو

وأدرك إشبيلية التعادل في الدقيقة 94 عن طريق ياسين بونو حارس المرمى المغربي، الذي كان متقدمًا في الركلة الركنية، لتتهيأ الكرة له في منطقة الجزاء، وسددها في المرمى.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة ويبقى في المركز الرابع، ورفع بلد الوليد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر.