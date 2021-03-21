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مرأة

مواليد 21 مارس .. نصيحة الأبراج وفقا لأرقام الفلك

الأحد 21/مارس/2021 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن توقعات علم الأرقام حول مواليد 21 مارس أن لديهم روح مبادرة وإحساس كبير بالمسئولية واستعداد للتحرك بسرعة، لكن إيقاع حركتهم يصعب على الآخرين ملاحقتهم وأنهم أيضا طموحين ومجتهدين ومع ذلك طموحهم ويجعلهم في كثير من الأحيان غير راضين بما لديهم.


نصحت شخصية اليوم أن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة له يجد فيها أنه أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق له النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن يعتمد على نفسه وألا يلجأ لأي وساطة بينه وبين هدفه حتى آخر العام.

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