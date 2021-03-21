احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي .. بث مباشر

حرصًا من موقع « صدى البلد» على تقديم خدمة متميزة لقرائه، نقدم لكم بثا مباشرًا لاحتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كعادته كل عام بـ يوم المرأة المصرية في قاعة المنارة بالتجمع الخامس.





ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية في عيدها.





واحتفل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.





وعبر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن