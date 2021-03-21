ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي .. بث مباشر

الأحد 21/مارس/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
حرصًا من موقع « صدى البلد» على تقديم خدمة متميزة لقرائه، نقدم لكم بثا مباشرًا لاحتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كعادته كل عام بـ يوم المرأة المصرية في قاعة المنارة بالتجمع الخامس. 

ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية في عيدها.

واحتفل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية. 

وعبر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

بث مباشر .. الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

في يوم المرأة المصرية.. مدبولي يستهل اجتماع الحكومة بالاحتفاء بالوزيرات

الرئيس يحتفل اليوم بيوم المرأة المصرية

بدء احتفالية يوم المرأة المصرية 2021

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

عضو لجنة الزمالك: الانضباط غاب مع باتشيكو.. وكارتيرون لم يهرب

استهدفت مواقع حساسة.. قوات التحالف توجه ضربات جوية عنيفة لـ الحوثيين

الحرس الثوري الإيراني: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي جنوب شرق البلاد

سعر الذهب اليوم 21-3-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور