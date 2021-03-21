فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع،

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقول صاحبه:

هل يجوز الأكل والشرب وأنا متوضئ؟..

وأوضح "عبد السميع"، قائلًا: إن الأكل والشرب لا ينقضان

، فمن أكل أو شرب بعد ما توضأ فوضوئه صحيح ولا يكون انتقض.





هل تجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟

أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه: (هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد

وأجاب الورداني، قائلًا: إن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب في الصلاة، فلو وجد المصلى طعاما فى فمه يخرجه ولا يبتلعه ويكمل صلاته، أما إذا استمر الطعام في فمه فتكون بطلت صلاته بذلك.



وأوضح أن وجود الطعام فى الفم لا يبطل أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه: (هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء ؟).

وأجاب الورداني، قائلًا: إن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب في الصلاة، فلو وجد المصلى طعاما فى فمه يخرجه ولا يبتلعه ويكمل صلاته، أما إذا استمر الطعام في فمه فتكون بطلت صلاته بذلك.وأوضح أن وجود الطعام فى الفم لا يبطل الوضوء ولكنه يبطل الصلاة لأنه من مبطلات الصلاة، فمن وجد طعامًا في فمه فوضوؤه صحيح ولكن صلاته باطلة.



