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أخبار العالم

الهند تؤجل شحنات لقاحات للبرازيل ودولة عربية .. فما السبب؟

الأحد 21/مارس/2021 - 09:48 ص
الهند تؤجل شحنات
الهند تؤجل شحنات من لقاح أسترازينيكا
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محمد علي
أبلغ معهد سيروم الهندي (SII) البرازيل والمغرب أنه سيتم تأجيل الإمدادات الإضافية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا COVID-19 بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على اللقاح، وفق ما قال مصدر مطلع على الأمر للصحافة الدولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الهند ، أكبر صانع للقاحات في العالم ، لانتقادات محلية لتبرعها أو بيعها جرعات أكثر من التطعيمات لدول أخرى، على الرغم من الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تشهد الهند حاليًا زيادة ثانية في عدد الحالات ، ليصل إجماليها إلى حوالي 11.6 مليون اصابة.

ظهرت التأخيرات الأخيرة ، التي أبلغت عنها صحيفة تايمز أوف انديا  اليومية لأول مرة ، بعد أيام من قول بريطانيا إنها ستضطر إلى إبطاء طرح لقاح COVID-19 الشهر المقبل حيث من المرجح أن يقدم معهد سيروم SII جرعات أكثر في وقت متأخر عما كان متوقعًا.

قدم معهد سيروم  نصف الجرعات البالغ عددها 10 ملايين التي طلبتها بريطانيا مؤخرًا.

تلقت البرازيل بالفعل 4 ملايين جرعة من معهد سيروم   والمغرب 7 ملايين ، بحسب وزارة الخارجية الهندية .

ورفضت اس آي آي ، أكبر منتج منفرد للقاحات ، التعليق، وقد دخلت في شراكة مع أسترازينيكا ومؤسسة جاتيس وتحالف اللقاحات جافي لتعويض ما يصل إلى مليار جرعة للبلدان الفقيرة.

وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن شركة معهد سيروم  تعمل على زيادة إنتاجها الشهري إلى 100 مليون جرعة بحلول أبريل / مايو ، من 60 مليون إلى 70 مليون الآن ، مما يشير إلى أن الإمدادات يمكن أن تتحسن في ذلك الوقت.

كان من المفترض في الأصل أن تبيع شركة معهد سيروم اللقاحات للدول ذات الدخل المتوسط ​والمنخفض ، خاصة في آسيا وإفريقيا، لكن مشكلات الإنتاج في منشآت أسترازينيكا  الأخرى أجبرتها على الشحن إلى العديد من البلدان الأخرى أيضًا نيابة عن الشركة البريطانية.

تبرعت الهند حتى الآن بـ 8 ملايين جرعة وباعت ما يقرب من 52 مليون جرعة لما مجموعه 75 دولة ، معظمها جرعات من لقاح  AstraZeneca الذي صنعها معهد سيروم .

 حصنت الهند الناس بأكثر من 44 مليون جرعة منذ أن بدأت حملتها للتحصين في منتصف شهر يناير الماضي.
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