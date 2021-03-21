ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بدء تنفيذ خطة تركيب إضاءة ديكورية بالشوارع والطرق الرئيسية بمدينة بدر

الأحد 21/مارس/2021 - 10:00 ص
تركيب إضاءة ديكورية
تركيب إضاءة ديكورية بالشوارع والطرق الرئيسية بمدينة بدر
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه  تم البدء في تنفيذ خطة إدارة الكهرباء بجهاز المدينة لتركيب إضاءة ديكورية أرضية موحدة لأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية لأحياء المدينة، لتعطى لمسة جمالية تجعل من "مدينة بدر"، نموذجا يحتذى به في كل المدن الجديدة نظرًا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم عمل مشايات عرضية بالجزيرة الوسطى وتم إضاءتها بأعمدة ديكورية، وتم مراعاة عمل "رامب" لذوي القدرات الخاصة، وسيتم تنفيذ 10 مشايات بهذا الشكل المناسب.

اقرأ أيضا:

وأضاف المهندس عمار مندور، أن الإضاءة الديكورية بأحدث تقنيات الليد الموفرة للطاقة والمواد المصنوعة منها تعمل على تحمل درجات الحرارة العالية دون أن تساهم في تغيير ألوانها الزاهية، كما توجد بها ألوان تشع من داخلها، وتستخدم في توضيح مسارات المواطنين على الأرصفة، وتساهم في رؤية المشاة  والسائقين في الأوقات التي تنعدم فيها الرؤية، وخلال فترات سوء الأحوال الجوية كوقت الشبورة أو سقوط الأمطار، كما تعكس جمال الطرق التي تسير فيها السيارات والمشاة، وتساهم في إضاءة الأماكن المتواجدة بها وظهورهاج بشكل حضاري.

وأضاف المهندس مصطفى هارب، نائب رئيس الجهاز، أن جميع خامات تلك الإضاءة الديكورية من منتجات حاصلة على شهادات الجودة والمواصفات العالمية، كما أنها تضيف لمسة جمالية على المحاور والشوارع الرئيسية، والجزر والأرصفة، والميادين.

وقال المهندس عبدالرحيم عبداللطيف، مدير عام الكهرباء بجهاز مدينة بدر:  جارٍ تركيب أذرع ديكورية على أعمدة إنارة الطرق  في الشوارع الرئيسية لأحياء المدينة، واستبدال كشافات الإضاءة العامة الحالية، والتى يطلق عليها اسم كشافات الصوديوم، في أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة  بكشافات أقل استهلاكًا للكهرباء، كما  أن الكشافات الجديدة تتكون بأحدث تقنيات الليد،

 مشيراُ إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية  والتي تساهم في توفير نحو 40 إلى %50 من الاستهلاك، بدلًا من الكشافات الصوديوم التي تستهلك طاقة ضخمه من إنتاج الكهرباء,
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن قرى جنوب الخارجة بالوادي الجديد للصيانة

لجان لمراجعة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بالشرقية

صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات بشوارع رأس غارب بالبحر الأحمر

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد مشروعات تنموية بشرق العوينات

تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة في الشرقية

رئيس جهاز بدر: بدء تنفيذ أبراج كهرباء الـ هاي ماست وتركيب قطع مضيئة بالميادين

ترشيحاتنا

أول صور من توقيع إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي رسميا

الرئيس اليمني: شعبنا لن يقبل بأن تحكمه أذرع إيران.. وأشكر السعودية

150 مليون جنيه.. بشرى لـ جماهير الزمالك بشأن تجديد عقود 3 لاعبين

في عيد الأم.. 5 أعمال تحتاج لها الأمهات المتوفيات من أبنائهم

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

العدل تفتتح 6 فروع توثيق مميكن ومأموريات للشهر العقاري بالتجمعات الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور