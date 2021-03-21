ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد .. وصول الرئيس السيسي والسيدة قرينته لحضور احتفالية المرأة المصرية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرمه لمركز المنارة لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.

ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ،وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية. 

وعبر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سياحة النواب: "المرأة المصرية" تعيش عصرها الذهبى في عهد الرئيس السيسى

في يوم المرأة المصرية.. مدبولي يستهل اجتماع الحكومة بالاحتفاء بالوزيرات

السيدة انتصار السيسي: الرئيس يقدر المرأة بسبب معاملته مع والدته

السيدة انتصار السيسي: تحية إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة قدمت تضحيات نبيلة خلال كورونا

الأمهات المثاليات لعام 2021.. وزيرة التضامن تعلن الأسماء.. 34 سيدة تفوز باللقب.. والأولي على مستوي الجمهورية: اشتغلت في صناعة الطوب والمقاولات من صغري.. فيديو

الرئيس يحتفل اليوم بيوم المرأة المصرية

ترشيحاتنا

رغم ارتفاع الإصابات وأزمة اللقاحات .. بايونتك الألمانية تعلن موعد السيطرة على كورونا في أوروبا

آداب وشروط قراءة القرآن الكريم.. إليك هذه النصائح

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي .. غدا

انتظام حضور الطلاب في المدارس في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة .. صور

عضو لجنة الزمالك: الانضباط غاب مع باتشيكو.. وكارتيرون لم يهرب

شيخ الأزهر يوافق على منحة قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين في المعاهد الأزهرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور