موعد مباراة أرسنال أمام وست هام يونايتد والقنوات الناقلة

يحل فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني ضيفًا على منافسه وست هام يونايتد اليوم على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وتقام مباراة أرسنال أمام وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف.





ويسعى فريق أرسنال بقيادة ارتيتا المدير الفني لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على احتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .





ويدخل أرسنال المباراة منتعشا بعد الصعود إلى دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز علي أولمبياك,s اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.





علي جانب آخر يحاول فريق ويست هام يونايتد مواصلة الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققها منذ انطلاق الموسم علي امل احتلال مركز متقدم في ترتيب المسابقة.



