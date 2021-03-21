ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة أرسنال أمام وست هام يونايتد والقنوات الناقلة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:27 ص
أرسنال
أرسنال
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني ضيفًا على منافسه وست هام يونايتد اليوم على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

وتقام مباراة أرسنال أمام وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

ويسعى فريق أرسنال بقيادة ارتيتا المدير الفني لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على احتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي . 

ويدخل أرسنال المباراة منتعشا بعد الصعود إلى دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز علي أولمبياك,s اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. 

علي جانب آخر يحاول فريق ويست هام يونايتد مواصلة الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققها منذ انطلاق الموسم علي امل احتلال مركز متقدم في ترتيب المسابقة. 

جدير بالذكر أن فريق وست هام يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بينما جاء فريق أرسنال في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ليستر سيتي ضد ارسنال والقنوات الناقلة

قمة الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسعى لتحسين مركزه أمام توتنهام

بعد انتعاشته الأوروبية.. آرسنال يحل ضيفا على وست هام في الدوري الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي.. موعد مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إلزام الحجاج بأخذ لقاح معتمد.. تعرف على أبرز استعدادات السعودية لموسم الحج هذا العام

آداب وشروط قراءة القرآن الكريم.. إليك هذه النصائح

قوات التحالف تشن غارات على معسكرات الحوثي في صنعاء

حقها رجع.. الإعدام لمتهمين اغتصبا امرأة على الطريق أمام أطفالها

الهند تؤجل شحنات لقاحات للبرازيل ودولة عربية .. فما السبب؟

مدير معامل مستشفى ناصر تحذر: الموجة الثالثة لفيروس كورونا خلال أيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور