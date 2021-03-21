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برلمان

إفريقية النواب تهنئ سامية صلوحي برئاسة تنزانيا : نثق في قدرتك على القيادة

الأحد 21/مارس/2021 - 12:50 م
رئيس دولة تنزانيا
رئيس دولة تنزانيا
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فريدة محمد
توجه الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بالتهنئة للسيدة سامية حسن صلوحي، نائب الرئيس الراحل جون ماغوفولي التي أصبحت أول رئيسة لدولة تنزانيا، وأدت سامية حسن نائبة الرئيس التنزاني الراحل جون ماغوفولي اليمين الدستورية، لتتولى منصب رئيس الجمهورية في تنزانيا.

وأعرب " الجبلي" في بيان الأحد، عن ثقته في قدرة " صلوحي" على مواصلة تنزانيا لمسيرتها وتحقيق النهضة الشاملة لصالح الشعب التنزاني، متوجها بالتهنئة للحكومة والشعب التنزانى على الترحيب برئاسة سامية حسن صلوحى لتنزانيا وانتقال السلطة بطريقة ديمقراطية سلسة.


وأكد الدكتور شريف الجبلي، أن اختيار صلوحي لهذا المنصب رفيع المستوى هو انتصار جديد للمرأة في أفريقيا والعالم كله، مؤكدًا أن " صلوحي" لها باع طويل في السياسة والعلاقات الدولية خاصة أنها مثلت دولة تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج البلاد وستكون لديها القدرة على تحقيق النجاح في هذا المنصب رفيع المستوى.


وتعد سامية حسن صلوحي ثاني امرأة مسلمة تصل إلى هذا المنصب فى أفريقيا بعد أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس.

كما تجدر الإشارة الى ان " صلوحي " ولدت  في 27 يناير 1960 وشغلت منصب نائب الرئيس منذ عام 2015، كما كانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس، ومثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية، واجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج تنزانيا وعملت فى السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب فى زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.

وعيّنت وزيرة من قبل الرئيس آنذاك أماني عبيد كرومي، كما تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010، وانضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014، وفى نفس العام، تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد، واختارها الرئيس ماجوفولي، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات العامة في البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها في عام 2020، وهى متزوجة من حافظ أمير، وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير، فهي الوحيدة في العائلة التي اتبعت خطى والدتها سياسيًا
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